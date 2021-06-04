Tek taraflı yaptırımlar insanlığa karşı cinayettir

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, İran ve diğer dokuz ülkenin inisiyatifiyle gerçekleştirilen tek taraflı eylemlerin hedef ülke halkları üzerindeki etkilerini incelemek için sanal olarak düzenlenen toplantıda konuştu.

Mecid Tahti Revançi, “Yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı eylemler yasadışı, ahlaksız ve insanlık dışıdır. Uluslararası hukuku ve temel insan haklarını açıkça ihlal ediyorlar” dedi.

Tahti Revançi, “Koronavirüs salgınından çok etkilenen bir ülke olarak İran, yıllardır uzun vadeli yaptırımlar altında. Bu yasadışı eylemler, bankaların ve finans kurumlarının İran'la ticaret ve finansal işlemler yapmasını engellemiştir” ifadelerinde bulundu.