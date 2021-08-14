İngiltere, İran'a olan borcunu ödemek için fidye istiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'da tutulan bir İran asıllı İngiliz mahkumun serbest bırakılmasını isteyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un talebine yanıt verdi.

Irakçi, "İngiltere, 40 yılı aşkındır yasadışı olarak elinde tutuğu İran paralarını ödemek için fidye istiyor." dedi.

Bunun asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Irakçi, "Bize göre tutuklu takası anlaşması hâlâ yürürlükte. İngiltere için doğru olanı yapma zamanı gelmiştir ve ABD'nin insani amaçlarla sağlanan tutuklu takası anlaşmasını yok etmesine izin vermemeli." ifadesini kullandı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın tutuklu takası konusunda Tahran ile hiçbir anlaşmaya varılmadığı yönündeki iddiasına tepki göstererek, "Şaşırtıcı olan şudur ki, ABD tutuklular üzerinde bir anlaşmaya varıldığına dair basit bir gerçeği ve kamuoyuna duyuruluş yöntemini reddediyor.

Viyana'da nükleer anlaşmanın dışında ABD ve İngiltere ile tutuklu takası kapsamında her taraftan 10 mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

İran bugün söz konusu anlaşmayı uygulamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.