Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Siyonist Rejim çöküşe doğru ilerliyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle İran milletine ve İslam ümmetine bir sesleniş konuşması yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Filistin; İslam ümmetinin en önemli meselesi

Filistin meselesi şimdi de İslam ümmetinin ortak en önemli meselesidir. Zalim kapitalist sistemin siyasetleri, bir milleti evinden, ülkesinden ve atalarının topraklarından mahrum edip, bu topraklarda terörist bir rejimi ve yabancı bir halkı yerleştirmiştir.

Siyonist rejiminin kurulu mantığı

Siyonist rejiminin içi boş kuruluş mantığından daha esassız ve sarsıntılı bir şey var mıdır? Avrupalılar kendi iddialarına göre, ikinci dünya savaşı sırasında Yahudilere zulümde bulundular. Bu doğrultuda başka bir milleti topraklarından mahrum edip, o topraklarda feci katliamlar yaparak Yahudilerin intikamını almaları gerekiyormuş... !

Bu mantık batılı hükümetlerin ona dayanarak Siyonist rejimi delicesine desteklediği mantıktır . Böylece demokrasi ve insan haklan konusundaki tüm yalan iddialarını çiğnediler. Söz konusu gülünç ve aynı zamanda üzücü serüven yetmiş yıldır devam ediyor ve arada sırada bu maceraya yeni sayfalar ekleniyor .

Siyonist rejimle mücadele herkesin görevidir

Siyonistler gasp edilmiş Filistin topraklarını ilk günden itibaren terörizmin merkezi haline getirdiler . İsrail bir ülke değildir. İsrail, Filistin milleti ve diğer Müslüman milletlerine karşı kurulmuş bir terör birliğidir. Bu zalim rejime karşı mücadele etmek, zulme ve terörizme karşı mücadeledir . Bu mücadele herkesin görevidir .

İslam ümmetinde güç kaybı ve tefrika, Filistin'in gasp edilmesi için zemin hazırladı

Dikkate alınması gereken konulardan biri, işgalci rejimin 1948'de kurulmuş olmasına rağmen İslam bölgesinin bu hassas noktasını

işgal etme hazırlığının, yıllar evvel başladığı konusudur . Bu yıllar batı dünyasının sekülerizm ve aynı zamanda aşırı ve kör bir nasyonalizmi, diktatör, zorba ve batı hayranı hükumetleri hakim etmek için aktif bir şekilde İslami ülkelere müdahale etmesiyle eş zamandadır. İran'da, Türkiye'de ve batı Asya'dan kuzey Afrika'ya uzanan Arap ülkelerinde söz konusu yıllardaki olayların incelenmesi, İslam ümmetinde güç kaybı ve tefrikanın Filistin'in gasp edilmesi faciasına yol açtığını ve emperyalizmin İslam ümmetine zarar verdiği konusunu aydınlatacaktır.

ABD, anlaşma ile Trump'ın başarısız mirası arasında seçim yapmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade NBC News’e verdiği mülakatta, Viyana görüşmeleri hakkında, “Yeterli ilerlemeler olmamasına rağmen, görüşmeler olumlu bir atmosferde devam ediyor. Artık taraflar arasında taslak hazırlama ve müzakere aşaması başlamıştır” dedi.

Said Hatipzade, “Bazı konular hakkında anlaşmazlık olduğu için işin süreci hızlı değil. Washington, Viyana görüşmelerinin yeni bir pazarlık veya müzakere turu için yapılmadığını bilmelidir” ifadesini kullandı.

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinin Washington’un kendisine bağlı olduğunu belirten Hatipzade, “Şimdi ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetiminin başarısız mirasına bağlı kalması ya da bu miras ve politikadan uzaklaşarak Obama tarafından imzalanan anlaşmadaki taahhütlere uyması için politik bir karar vermesinin zamanıdır” ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 76 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 241'e vaka sayısı ise 2 milyon 627 bin 94'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 534'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 74 bin 89'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.