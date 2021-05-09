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9 May 2021 10:52

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadık Han, üst üste ikinci kez göreve getirildi.

Britanya'nın başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadiq Khan, üst üste ikinci kez göreve getirildi.

İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının arasında geçen yarışta, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyunu alan İşçi Partisi adayı Sadiq Khan, güven tazeledi. Khan'ın en yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.

Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1970 yılında Londra'da dünyaya gelen Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olmuştu. 

Kaynak: T24

News Code 1894209
https://tr.mehrnews.com/news/1894209/

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