Siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı haftasonu faaliyete geçecek

Beyaz Saray'da basın toplantısına katılan ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, uğradığı siber saldırı nedeniyle cuma gününden bu yana faaliyet gösteremeyen Colonial Pipeline boru hattına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Granholm, boru hattının olabildiğince çabuk ve güvenli bir şekilde normal faaliyetine dönmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Colonial Pipeline'ın büyük hatlarından birinin manuel kontrolle yeniden çalışmaya başladığını vurgulayan Granholm, şirketin üst yöneticisinin yarın iş bitimine kadar tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başlama kararını verecek konuma geleceğini belirttiğini kaydetti.

Granholm, boru hattının yeniden faaliyete geçmesine yönelik karar alındıktan sonra bile operasyonları hızlandırmanın birkaç gün süreceğine dikkati çekti. Bakan Granholm, boru hattının daha önce hiç kapatılmadığını ifade etti.

İnsanlara stok yapmama çağrısı

Boru hattının büyük mesafeler katettiğine ve içinde yakıt olduğuna işaret eden Granholm, bu nedenle çalışır hale gelmesinin birkaç gün süreceğini söyledi.

Granholm, boru hattının faaliyetinin durmasıyla akaryakıt arzında sıkıntı yaşayan bazı bölgelerin valileriyle görüştüğünü belirterek, akaryakıt istasyonu sahiplerine 'sorumlu davranma' çağrısında bulundu.

Fahiş fiyat uygulamalarına tolerans göstermeyeceklerinin altını çizen Granholm, yetkililerin böyle bir durumda soruşturma başlatacaklarını dile getirdi.

Granholm, "Boru hattı büyük ölçüde bu haftanın sonunda faaliyete geçecektir" dedi.

Bu saldırının altyapının sağlamlaştırılması gerektiğini gösterdiğini belirten Granholm, "Benzin sıkıntımız yok, tedarik darboğazı var ve yakında her şey normale dönecek. İnsanlardan stok yapmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetlerinin, cuma günü siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ortaya çıkmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Sputnik

