Wang Yi, Çin’in Afganistan sorununa ilişkin tutumunu açıkladı

Wang, Afganistan’ın barış sürecine zarar verilmemesi için ülkede konuşlu yabancı askeri birliklerin düzenli ve sorumlu bir şekilde Afganistan’dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Wang Yi, Özbekistan ve Tacikistan dahil komşu ülkelerin de Afganistan’daki barış sürecinin ilerletilmesi hususunda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, Afganistan’daki barış sürecinin Afganistanlılar tarafından kontrol edilmesi, tüm ilgili tarafların barış sürecine katılmasının sağlanması, Afganistan’ın siyasi yapısının ülkenin somut durumuna göre düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Wang, bölgedeki ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun, Afganistan hükümetinden ılımlı İslam politikaları uygulayarak terörizmin her türlüsüne karşı çıkmasını ve komşularıyla arasındaki dostluğu kuvvetlendirip bölgede barışın korunmasına katkı yapmasını ümit ettiğini söyledi.

Wang, Orta Asya ülkeleri ve Shanghai İşbirliği Örgütü’nün Afganistan sorununun çözülmesinde gereken rolü oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: CRI Türkçe