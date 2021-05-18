Tahran'da yarın "Filistin’e Destek" gösterisi yapılacak

İran İslami Tebligat Kurumu koordine şurası başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, Mehr muhabirine yaptığı açıklamada, Tahran'da yarın Siyonist Rejim'in saldırılarına karşı Filistin’e destek gösterisi yapılacağını duyurdu.

Seyyid Muhsin Mahmudi, bu gösterinin 19 Mayıs Çarşamba günü, saat 17.00’de Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'nda yapılacağını aktardı.

İşgalci Siyonist Rejimi, dünyanın gözleri önünde Gazze Şeridi'ne bir haftada 1200 hava saldırısı düzenledi. 61’i çocuk, 36’sı kadın 212 kişi şehit oldu. Siyonist teröründe bazı aileler tüm fertlerini kaybetti. Simge binalar yıkıldı ve kent harabeye döndü. Gazze’de su, kanalizasyon ve elektrik altyapısı da zarar gördü.