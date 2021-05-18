Velayeti ile Ensarullah Sözcüsü telefonda Yemen'i görüştü

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile telefonda görüştü.

Yemen'deki son durumun ele alındığı görüşmede Velayeti, "Sayın Seyyid Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Ensarullah Hareketi, büyük Yemen halknın uyanış hareketinin ilerleme kaydetmesinde çok önemli bir rol oynamıştır ve bu konuda sorumluluk sahibidir." dedi

Velayeti, "Yemen halkına hizmet sunma hususunda pek çok başarı elde ettiniz. İstenen hedeflere ve daha fazla zafere en kısa sürede ulaşmanızı temenni ederiz.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Direniş Ekseni'ni destekleme konusunda kararlı olduğunu belirten Velayeti, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin her zaman Direniş Ekseni ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptığını hatırlattı.

Ensarullah Sözcüsü de, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam ümmetini, özellikle Filistin'i savunmadaki rolünü her zaman takdir ediyor ve Siyonist Rejim’in saldırganlığına karşı direniş gruplarına destek sağladığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ensarullah yetkilisi, "Mesajınızı Abdulmelik el-Husi'ye ileteceğim ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için yakın zamanda görüşmelerin yapılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.