Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan Hava Kuvvetleri, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary’un hayatını kaybettiği ifade edildi.
TRT Haber
Hindistan’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary’un hayatını kaybettiği ifade edildi.
TRT Haber
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