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21 May 2021 15:36

Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary’un hayatını kaybettiği ifade edildi.

TRT Haber

News Code 1894532
https://tr.mehrnews.com/news/1894532/

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