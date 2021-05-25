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25 May 2021 10:25

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan kentindeki Kutsal Savunma Müze Bahçesi, 8 yıllık İran-Irak savaşında İranlı askerlerin kahramanlık öykülerini anlatıyor.

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi, 8 yıllık İran-Irak savaşında İranlı askerlerin kahramanlık öykülerini anlatmak için kuruldu.

Kentin Kaim Meydanı'nda bulunan müzede, İran-Irak Savaşı'nda kullanılan teçhizat ve silahlar ile şehitlere ait eşyalar sergileniyor.

22 Eylül 1980'de başlayıp 20 Ağustos 1988'de sona eren 8 yıllık savaşa tanıklık eden müze, yılın her günü ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ve yabancı turistleri ağırlamaktadır.

İşte Hemedan Kutsal Savunma Müze Bahçesi'nden fotoğraflar...

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi

News Code 1894619
https://tr.mehrnews.com/news/1894619/

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