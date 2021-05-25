Hemedan'daki Kutsal Savunma Müze Bahçesi, 8 yıllık İran-Irak savaşında İranlı askerlerin kahramanlık öykülerini anlatmak için kuruldu.

Kentin Kaim Meydanı'nda bulunan müzede, İran-Irak Savaşı'nda kullanılan teçhizat ve silahlar ile şehitlere ait eşyalar sergileniyor.

22 Eylül 1980'de başlayıp 20 Ağustos 1988'de sona eren 8 yıllık savaşa tanıklık eden müze, yılın her günü ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ve yabancı turistleri ağırlamaktadır.

İşte Hemedan Kutsal Savunma Müze Bahçesi'nden fotoğraflar...