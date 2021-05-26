İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı bir seçim kurulu başkanı veya bir partinin başkanı değil, tüm İran milletinin temsilcisidir. Halk sandık başına bilinç ve tam bir özgürlükle gelmelidir ve halkın teşhisi seçimlerin ölçütüdür" dedi.

Ruhani, "Ülkedeki seçimler düzenin meşruiyetini garanti eder. Düzenin meşruiyetinin devamı halkın sandık başına katılımı ile sağlanır. Halkın desteği olmadan alınan tüm kararların da hiçbir meşruiyeti yoktur" ifadesini kullandı.

Sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Ruhani, "ABD'liler taahhütlerini yerine getirmeye başlamalı. Biz de onların performansını inceledikten sonra yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Dün İran Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 adayın Konsey tarafından onaylandığı açıklandı.

Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah İbrahim Reisi, İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 13.cumhurbaşkanlığı için adaylık izni aldı.