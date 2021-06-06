Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Görüşmelerde, Türkiye- Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle, 6-7 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Kaynak: Hürriyet