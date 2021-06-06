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6 Haz 2021 13:04

Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, bu ülkeye gideceği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Görüşmelerde, Türkiye- Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle, 6-7 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." 

Kaynak: Hürriyet

News Code 1894857
https://tr.mehrnews.com/news/1894857/

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