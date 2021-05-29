Endonezya'da durdurulan İran tankeri serbest bırakıldı

Ulusal İran Tanker Şirketi, 24 ocak 2021 itibariyle Endonezya’nın Batı Kalimantan sularında durdurulan İran bandıralı "Horse" adlı petrol tankerinin dün serbest bırakıldığını duyurdu.
Endonezya Sahil Güvenlik Güçleri, 24 Ocak 2021'de ülkenin Batı Kalimantan sularında İran ve Panama bandıralı "Horse" ve "Frea" adlı petrol tankerini durdurduğunu duyurmuştu.
Sahil Güvenlik Güçleri'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapattığı öne sürülmüştü.
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