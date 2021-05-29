İran'da 2 milyon 425 bin 33 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 107 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 741'e vaka sayısı ise 2 milyon 893 bin 218'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 425 bin 33'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.