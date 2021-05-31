Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 156'ya vaka sayısı ise 2 milyon 913 bin 136'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 160'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 458 bin 684'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.