  1. Toplum
26 May 2021 14:31

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 468 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1504'ü hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 865 bin 864'e çıktı, 163 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 219 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 587'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 379 bin 139'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 307 bin 544 oldu.

News Code 1894656
https://tr.mehrnews.com/news/1894656/

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