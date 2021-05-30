Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Kudüs Gücü Komutanı Siyonistlere seslendi: Geri dönün

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Tahran'da eski Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Filistin'deki son gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani,"Gazze'nin 15 yılı aşkın abluka altında olmasına rağmen tüm Filistin'i kahramanca savunduğuna tanıklık ettik. Filistinlilerin Siyonist Rejim'le savaşının ilk üç gününde, işgal altındaki bölgelere 22 günlük savaşın tamamı kadar füze fırlattı. Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin 'Bu çocukların ellerini Hac Kasım (Şehit General Kasım Süleymani) doldurdu' şeklindeki sözleri 12 günlük savaşta anlaşıldı." dedi.

Tuğgeneral Kaani, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist Rejim Gazze savaşının ilk gününden itibaren arabuluculuk yapan ülkelerden savaşın durdurulması için Filistinlilerle temasa geçmelerini istedi ve yalvarmaya başladı. Çok güçlü olan Filistin evlatları ise şartlarını dile getirip bu şartların kabul edildiği takdirde ateşkes yapacaklarını bildirdiler ve şartlarını Siyonistlere dayatana kadar savaşmadan vazgeçmediler."

Filistin direniş grupları tarafından fırlatılan 3 binden fazla füzenin kendi toplakllarında üretildiğini anlatan Tuğgeneral Kaani, şunları kaydetti:

“Şu andan itibaren, direnişin Filistin evlatlarına mesajı şu: Planlamalarınız tüm Filistin’i yönetmek için olmalı. Hiçi kuşkusuz, Siyonist Rejim işgal ettiği toprakların kontrollerinden çıkacağı zamanı düşünmelidir.”

Tuğgeneral Kaani, Siyonistlere seslenerek, "Tüm Siyonistlere Filistin topraklarına yerleşmeden önce Avrupa, Amerika veya başka yerlerde sattığınız evlerin fiyatı daha fazla yükselmeden geri dönüp oradaki evlerinizi yeniden satın almanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Endonezya'da durdurulan İran tankeri serbest bırakıldı

Ulusal İran Tanker Şirketi, 24 ocak 2021 itibariyle Endonezya’nın Batı Kalimantan sularında durdurulan İran bandıralı "Horse" adlı petrol tankerinin dün serbest bırakıldığını duyurdu.

Endonezya Sahil Güvenlik Güçleri, 24 Ocak 2021'de ülkenin Batı Kalimantan sularında İran ve Panama bandıralı "Horse" ve "Frea" adlı petrol tankerini durdurduğunu duyurmuştu.

İran'da 2 milyon 425 bin 33 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 107 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 741'e vaka sayısı ise 2 milyon 893 bin 218'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 425 bin 33'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.