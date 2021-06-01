Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ve Tanzanya ile uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar yürürlükteydi. Yapılan açıklama sonrası uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı."

Rusya, Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artmasının ardından 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye ile hava ulaşımını kısıtlamıştı. Uçuş sayısı karşılıklı olarak haftada ikiye düşürülmüştü. Bu uçuşlar Rus Aeroflot firması ve Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştiriliyordu.

Kaynak: T24