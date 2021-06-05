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5 Haz 2021 09:24

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile nükleer anlaşmayı görüştü

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirerek, "İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile yaptığımız telefon görüşmesinde, nükleer anlaşmaya tam olarak bağlılığın yeniden sağlanması konusunda anlaştık." dedi.

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab'a Amerika’nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına tamamen dönmesi ve İran’a karşı ekonomik savaşı müzakerelerde bir baskı aracı şeklinde kullanma çalışmalarına son vermesi gerektiğini söylediğini duyurdu.

Bakan Zarif telefon görüşmesinde ikili ve konsolosluk konuların da ele alındığını söyledi.

News Code 1894837
https://tr.mehrnews.com/news/1894837/

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