Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

İran'da cumhurbaşkanı adayları 18 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Münazaranın ana gündeminde likidite sorunu, vergi kaçakçılığı, ekonomik sıkıntılar ve mevcut sorunlara çözüm yolu sunma gibi konular yer aldı. Adaylardan biri (Himmeti) İran'daki ekonomik krizin ana nedeninin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) meselesi olduğunu ortaya attı.

FATF meselesi diğer adaylar ve ekonomik analistler tarafından halen ciddi şekilde tartışılmaktadır.

Adayların çoğu, İran'ın kendi yeteneklerine dayanması gerektiğine ve ülkenin yabancılara bağımlı olmadan yönetilebileceğine inandıklarını ifade etti. Adaylardan biri Celili, İran’ın FATF’in 39 maddesini kabul ettikten sonra ülkede hiçbir şey olmadığını gündeme getirdi.

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirerek, "İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile yaptığımız telefon görüşmesinde, nükleer anlaşmaya tam olarak bağlılığın yeniden sağlanması konusunda anlaştık." dedi.

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab'a Amerika’nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına tamamen dönmesi ve İran’a karşı ekonomik savaşı müzakerelerde bir baskı aracı şeklinde kullanma çalışmalarına son vermesi gerektiğini söylediğini duyurdu.

Bakan Zarif telefon görüşmesinde ikili ve konsolosluk konuların da ele alındığını söyledi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 941'e vaka sayısı ise 2 milyon 960 bin 751'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 808'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 537 bin 92'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.