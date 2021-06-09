Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 gün kala, cumhurbaşkanı adayları ikinci televizyon münazarasında karşı karşıya geldi.

Rızai: Sorunlar sihirbazlık numaraları ve boş laflarla çözülmeyecek

Muhsin Rızai, gençler arasındaki mutsuzluğu gidermenin yolları ile ilgili sorulan soruya, “İran halkı! Sorunlarınız sihirbazlık numaraları ve boş laflarla çözülmeyecek. Dil ve konuşma terapisi ile de sıkıntılarınız ortadan kalkamaz." yanıtını verdi.

Reisi: Ülke olanakları adil bir şekilde dağıtılmalı

"Sizin hükümetinizde sınıf ayrımına tanık olacak mıyız?” sorusuna Ayetullah İbrahim Reisi, “Toplumumuzun sorunlarından biri olan sınıfçılk adaletsizliğin ve yanlış ekonomi politikalarının ürünüdür. Ekonomik olanaklar adalet temelinde dağıtılmalıdır. Tüm kaynaklar ve olanaklar adil bir şekilde dağıtılırsa, sınıfçılığa tanık olmayız. Ülkedeki sınıf ayrımının çoğu adaletsizliğin ürünüdür. Ülke olanakları adil bir şekilde dağıtılmalı." cevabını verdi.

Celili: Yanlış siyasal kültür silinmeli

Vatandaşların hükümete olan güvenini güçlendirme konusunda fikri sorulan Said Celili, “Halkın güvenini kazanmak istiyorsanız yetkililerin davranışlarını düzeltmelisiniz. İdari ve yürütme sistemimizdeki yanlış siyasi kültür engellerden biridir ve bunun herhangi bir parti veya siyasi grupla ilgilisi yoktur. Yanlış siyasal kültürü silmezsek ülkenin kapasitesi duracaktır. Şov yapma gerçek çalışmanın yerini alırsa, işlerin ilerlemesi beklenemez. Yetkililerin eylemlerinin sonucu insanların hayatında görülmezse, yapılan işin bir şov olduğu ortaya çıkar.” dedi.

Mehralizade'den nükleer anlaşma yorumu

Muhsin Mehralizade, İran Nükleer Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin Viyana’da yürütülen nükleer görüşmeler hakkında, “Viyana müzakerelerinin sonucunun başarılı olması için ülkenin tüm imkanları değerlendirilmeli ve yetki sahibi tüm kurumlar işbirliği yapmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Himmeti: Tekelciliğe karşıyım

Eğitim sistemi ve ekonomik durum ile ilgili yöneltilen soruya Abdunnasır Himmeti, “Tekelciliğe karşıyım. Tekelcilik hem ekonomide ve hem de medyada eşit derecede kötüdür ve bunun kaldırılması gerekiyor. Sosyal aktivistler için kapının kapanmasına izin vermemeliyiz. Ben suskunların ve mevcut durumda acı çekenlerin sesiyim.” yanıtını verdi.

Himmeti, “İhtiyaç sahibi tüm insanlar için iyi yaşam koşulları sağlamalıyız. Bana göre, rekabetçi bir piyasa önemli bir rol oynuyor, ancak hükümet sağlığa, eğitime ve ihtiyaç sahibi kişilere her zamankinden daha fazla dikkat etmelidir.” ifadelerinde bulundu.

Zakani: Sosyal refah konusunu takip ediyorum

Ali Rıza Zakani, ülkede nüfus konusunun çok kritik bir noktaya geldiğini ifade ederek, nüfus yenilenme düzeyinin artırılması gerektiğini belirtti.

Zakani ayrıca, "Bu krizi çözmek için kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli düzeylerde planlar hazırladım. Eğitim ve öğretim, aile, nüfus artışı ve sosyal refahın yanı sıra çevre koruma konusunu takip ediyorum." dedi.

Kadızade'den hükümetin koronavirüsle mücadele politikasına eleştiri

Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, hükümetin koronavirüsle mücadele politikasını eleştirerek, “Ülkede vefat sayısı çok yüksek. Bu kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Devlet kurunlarındaki görev dağılımına dair Kadızade Haşimi, "Ülkenin idari sistemindeki sorunlarımızdan biri görev dağılımıdır. Selam adlı hükümetimde bu sorunu çözmek için reform yapmak istiyorum." diye konuştu.

İran: UAEA herhangi bir siyasi gündemden uzak durmalı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin son tutumları bu kurumun sekreterliğinin İran ile işbirliğine yönelik tek taraflı yaklaşım serilediğini ve UAEA ile İran arasındaki işbirliği düzeyini göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu tavır gelecekteki ikili ilişkiler için bir engel olabilir” dedi.

UAEA raporunun İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin geçmişiyle tutarlı olmadığını belirten Garipabadi, ''Bu raporlar güvenilir kaynaklara dayanmadığı için geçerli değildir; Aynı zamanda işbirliği ve ilerlemenin tüm yönlerini yansıtmadığı için inandırıcı da değildir” ifadelerinde bulundu.

Garibabadi, “Yapıcı etkileşim, bazı önemsiz konuları abartmaktan kaçınmanın yanı sıra, ön yargı ve yapay kaygılardan uzak durarak olumlu bir ortam gerektirir” ifadesini kullandı.

Garipabadi sözlerini şöyle sürdürdü:

“UAEA, kendisini herhangi bir siyasi gündemden uzak tutmalı ve Siyonist Rejim'in nükleer tehdidine ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan uzak durmasına ve tüm nükleer faaliyetler ve tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine karşı çıkmasına net bir tavır almalıdır.”

İran'da korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 846 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 362'ye vaka sayısı ise 2 milyon 980 bin 116'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 620'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 578 bin 263'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.