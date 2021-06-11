İran, Kanada'nın seçimleri engellemesine tepki gösterdi

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, ülke topraklarında İranlı seçmenler için sandık kurulmasına izin vermeyen Kanada hükümetine tepki gösterdi.

Kanada hükümetinin kararını "yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiren Musevi, bu ülkedeki İranlı seçmenlerin Kanada'ya yakın olan ABD'nin sınır kasabalarından birinde kurulan sandıkta oy kullanabileceğini sölyedi.

İran'da 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, ülkede mevcut seçmen sayısının 59 milyon 310 bin 307 kişi olduğunu açıklamıştı.