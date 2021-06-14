Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Direniş Ekseni'ne desteğimizi sürdüreceğiz

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muhsin Mehralizade, dün akşam konuk olduğu Press TV kanalında, seçimi kazandığı takdirde Viyana’da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakereleri sürdüreceklerini belirterek, “ABD başkanı tamamen beceriksiz bir eylemde bulunarak ABD'nin dünya çapındaki itibarını daha da zedeledi ve uluslararası kural ve anlaşmalara uymayan bir ülke olarak tanıtıldı” dedi.

Muhsin Mehralizade, “Donald Trump’ın gitmesi ve Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte, şimdiye kadar aldıkları tutumu değiştireceklerini ve uluslararası nükleer anlaşma yolunda hareket edeceklerini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mehralizade, seçimleri kazandığı tekdirde Direniş Ekseni'nin yürüteceği dış politikadaki yeri hakkında şunları kaydetti:

“Bölgedeki direniş, güvensizliğin ve yabancıların bölgeye sızmasını engellemiştir. İran da kendi politikalarına dayalı olarak direniş eksenini desteklemiştir.

Elbette bölge Müslümanlarına yönelik bu destek İran için dini bir görevdir ve bölgede güvenlik sağlanana kadar devam edecektir. Ekonomik eğilimler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, Filistin halkının ekonomik gücünün yükseltilmesinde ve sivil ilişkilerin gelişmesinde rol oynayabilmemiz için bu ilişkilere dahil edilmelidir.”

Tahran, İran ve Irak arasındaki vize iptalini kabul etti

İran bakanlar kurulu geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan toplantıda, Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Tahran ve Bağdat hükümetleri arasında karşılıklılık şartıyla umuma mahsus pasaport hamilleri için 45 günlük vize iptali düzenlemeleri yapılmasını kabul etti.

İran'da 2 milyon 652 bin 792 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 195 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 98'e vaka sayısı ise 3 milyon 28 bin 667'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 445'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 652 bin 792'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.