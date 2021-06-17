İran yarın cumhurbaşkanı seçimine gidiyor

İran’da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.

Ülkedeki seçimler Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve sıkı hijyen kuralları altında düzenlenecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak ve saat 24.00'de bitecek. İran Yüksek Seçim Kurulu gerekli görülmesi halinde bu süreyi Cumartesi günü saat 02.00'ye kadar uzatabilecek.

İran'da 59 milyon 310 bin 307 seçmen sandığa gidecek. Ülkede 1 milyon 392 bin 148 kişi ise ilk defa oy kullanacak.

Resmi olmayan istatistiklere göre, yurtdışında üç buçuk milyon İranlı vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir.

Bu arada cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilen aday sayısı 3'e yükseldi. Cumhurbaşkanı adayları Muhsin Mehralizade ve Alirıza Zakani'nin ardından Said Celili de Seyyid İbrahim Reisi'nin lehine seçim yarışından çekildi. Böylece 4 kişi yarın cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak.

13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

Sonuçların Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

