İran'da cumhurbaşkanı adayları son televizyon münazarasında

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala, cumhurbaşkanı adayları arasında üçüncü ve son canlı yayın tartışması gerçekleşti.

Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti bugün katıldığı son münazara programında İran vatandaşlarının kaygıları konusunu tartışıldı.

Aday isimler geçen 5 Haziran tarihinde ilk münazarada ekonomi meselesini ve 8 Haziran tarihinde de kültürel, sosyal ve siyasi meseleleri tartıştı. İlk iki münazara üç saati aşkın bir süre devam etmişti.

13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü yapılacak.

Kadızade Haşimi: Vatandaşların sorunlarını kökünden çözmek gerekir

Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, işsizlik ve istihdam sorunu ile ilgili olarak, "Ülkede işsizlik resmi verilere göre 2006'dan beri artmaktadır. İstihdam meselesi ve üretim sektöründeki durum değişmemiştir. Vatandaşların sorunlarını kökünden çözmek gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye seslenen Kadızade Haşimi, "Sayın Ruhani ile koronavirüs konusunu başta olmak üzere tüm konuları tartışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Kadızade Haşimi, Ruhani hükümetinin müzakere politikasını eleştirerek, hükümetin kötü bir müzakere politikasıyla müzakere fırsatını ortadan kaldırdığını savundu.

Rızai: Suni gündemler ekonomik sorunların çözümünü engelliyor

Muhsin Rızai ise, suni gündemlerin ekonomik sorunların çözümünü engellediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma ve güvenlik alanında olağanüstü ilerleme kaydettik, fakat ekonomi alanında sorunlarla karşı karşıyayız. Ülkede yöneticiler ne yapıyor? Siyasi gruplar ve partiler arasında siyasi savaş var. Hicap, internete kısıtlama uygulaması ve insanlar arasında duvar örme gibi suni gündemler hükümetin sorunları çözmeye odaklanmasını engelliyor. İslam Devrimi ve Kutsal Savunma dönemi gibi yeni bir hareket başlatmalıyız."

Zakani: Yolsuzluk şebekelerinin kökünü kazıyacağız

Ülkede pahalılık ile enflasyonun en büyük sorun olduğunu anlatan Zakani, "Ekonomi alanındaki mevcut durgunluk, yurt dışına bağlılıktan kaynaklanıyor; Kuracağım hükümette üretimde atılıma öncelik vereceğim. Bu doğrultuda vergi, sigorta, dağıtım ve ihracat sistmeindeki reform sürecini takip edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

Zakani, yolsuzlukla mücadele konusundaki çalışmalarını da sürdüreceğini belirterek, "Halkın desteğiyle yolsuzluk şebekelerinin kökünü kazıyacağız." diye konuştu.

Reisi: Şeffaflık sistemi kuracağız

13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, "Halkın güvenini kazanmak için ülkede şeffaflık sistemi kuracağız." dedi.

Reisi, "Hükümette reform yapmak, yolsuzluk ve ayrımcılıkla mücadele etmek, ihtiyaç sahibi insanları ile üretim sektörünü desteklemek ve işletmeleri güçlendirmek ileride kuracağım hükümetin öncelikleridir." açıklamasında bulundu.

Ülkedeki hayat pahalılığının kabul edilmez olduğunu belirten Reisi, dar gelirli aileleri desteklemenin hükümetin ana gündeminde yer alması gerektiğini vurguladı.

Celili: Halkın büyük endişesi enflasyon istikrarsızlığı

Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, halkın en büyük endişesinin enflasyon istikrarsızlığı olduğuna dikkati çekerek, “Vatandaşların kaygısı sorunlarının çözüme kavuşmaması, insanların endişeleri ve sorunları koronavirüs gibi bilinmeyen bir sorun değil. Hükümetler neden insanların sorunlarının gerisinde kalıyor? Halkın büyük endişesi enflasyon istikrarsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Celili, Ruhani hükümetinin yetersizliğini örtbas etmek için sorunları yaptırımların üzerine attığını kaydetti.

Himmeti: Neden pahalılıktan bahsediyorsun?

İran’a uygulanan yaptırmların son 10 yıl içerisinde ülke ekonomisini alt üst ettiğini kaydeden eski Banka Merkezi Başkanı Himmeti, “Yüzde 5 ekonomik büyüme olmadan hiçbir sorun çözülemez. Yatırım olmadan ekonomik büyüme de gerçekleşemez." yorumunu yaptı.

Diğer adaylara hitaben, “Neden pahalılıktan bahsediyorsun? diye soran Himmeti, ülkede pahalılık sorununun olmadığını savundu.

Mehralizade: Sorunların asıl nedeni konuların siyasallaşmasıdır

Cmhurbaşkanı adayı Mehralizade ülkenin ekonomik sorunları hakkında, "Sorunların asıl nedeni konuların siyasallaşmasıdır." dedi.

Mehralizade, “Vatandaşların yöneticilere ve hükümete olan güveninin kaybolması günümüzde temel kaygılardan biridir. Hazırladığım planla sorunları çözebiliriz." şeklinde konuştu.