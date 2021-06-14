Ülkenin ekonomik reforma ihtiyacı var

İran Press'in bildirdiğine göre 13. cumhurbaşkanı adayı Abdulnasır Himmeti, yürüttüğü seçim kampanyalarının devamında Pazar akşamı İRİB haber kanalına verdiği demeçte mali ve parasal siyasetler arasındaki ilişkiler, bütçe açığı ve döviz gelirlerinin azalmasının enflasyonun artmasına neden olduğunu vurguladı.

Himmeti açıklamasının devamında ülkede enflasyonun artmasının ekonomik yapı ve yaptırım etkenine bağlı olduğunu belirtti.

Dünyada 139 ülkede enflasyonun tek haneli olduğunu kaydeden Himmeti, İran'da bu hedefe ulaşmak için mali siyasetlerin parasal siyasetlerle ilişkisinin ıslah edilmesi ve merkez bankasının gerçek anlamda bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

İran'da gelecek 4 yılda, kendi hükümetinin enflasyonun kontrol edilmesi bağlamında planına değinen Himmeti, İran'da enflasyon oranının yüzde 8 ila yüzde 12 arasına gerçekleşmesi ve ikinci 4 yılda ise bu oranın korunması gerektiğini sözlerine ekledi.