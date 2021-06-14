  1. Siyaset
14 Haz 2021 16:22

Zarif'ten Netanyahu'ya:

İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir

İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Binyamin Netanyahu döneminin bitmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Binyamin Netanyahu döneminin bitmesine ilişkin açıklamada bulundu.

12 yıl sonra koltuğu kaybeden Netanyahu’ya gönderme yapan Zarif, "Filistinlilere yönelik uzun bir savaş ve saldırganlık döneminden ve İran’a karşı tehditlerden sonra düşen taraf zalim oldu. Ve Gazze zafer işareti yaparken İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir." dedi.

Bakan Zarif, "Şayet ondan sonra gelenler, saldırganlık ve işgalciliğe dayalı bir yapının uzun sürmeyeceğini öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'de 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi dün bitmişti.

News Code 1895040
https://tr.mehrnews.com/news/1895040/

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