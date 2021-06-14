İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Binyamin Netanyahu döneminin bitmesine ilişkin açıklamada bulundu.

12 yıl sonra koltuğu kaybeden Netanyahu’ya gönderme yapan Zarif, "Filistinlilere yönelik uzun bir savaş ve saldırganlık döneminden ve İran’a karşı tehditlerden sonra düşen taraf zalim oldu. Ve Gazze zafer işareti yaparken İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir." dedi.

Bakan Zarif, "Şayet ondan sonra gelenler, saldırganlık ve işgalciliğe dayalı bir yapının uzun sürmeyeceğini öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'de 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi dün bitmişti.