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13 Haz 2021 19:14

Hamas BAE'nin IŞİD benzetmesine tepki gösterdi

Hamas BAE'nin IŞİD benzetmesine tepki gösterdi

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ı terör örgütü IŞİD'e benzeten Birleşik Arap Emirlikleri’ne, hareketin liderlerinden sert tepki geldi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Birleşik Arap Emirlikleri’nin siyonist propagandalara hizmet ettiğini söyledi.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistin Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetti. Hamas’tan yanıt gecikmedi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bin Zayid'in, batılı ülkeleri Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmesi yönünde kışkırttığını ve siyonist propagandalara hizmet ettiğini söyledi. “Bu tutum, Araplık değerleriyle bağdaşmaz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayid, tepki çeken söz konusu benzetmeyi, Amerikan Yahudi Komitesinin düzenlediği çevrim içi konferansta yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı

News Code 1895009
https://tr.mehrnews.com/news/1895009/

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