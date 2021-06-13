Hamas BAE'nin IŞİD benzetmesine tepki gösterdi

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistin Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetti. Hamas’tan yanıt gecikmedi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bin Zayid'in, batılı ülkeleri Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmesi yönünde kışkırttığını ve siyonist propagandalara hizmet ettiğini söyledi. “Bu tutum, Araplık değerleriyle bağdaşmaz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayid, tepki çeken söz konusu benzetmeyi, Amerikan Yahudi Komitesinin düzenlediği çevrim içi konferansta yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı