İran'dan Biden yönetiminin nükleer anlaşma tutumuna eleştiri

BM Güvenlik Konseyi'nin yıllık raporları üzerine Genel Kurulda yapılan toplantısına katılan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, burada taptığı konuşmada Tahran'ın 2020'de Batı Asya'daki bazı gelişmeler ve Güvenlik Konseyi'nin tedbirleri konusundaki tutumunu açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na göre (IRNA) Taht Revançi, 2020'nin ilk günlerinde Amerika'nın bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından emredilen bir terör eylemiyle, General Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu terörle mücadele bölgelerinin kahramanlarından bir çoğunu şehit ettiğini ve birkaç gün sonra da ABD başkanının İran'ın kültürel mekanları da dahil olmak üzere 52 yerine saldırı tehdidinde bulunduğunu, buna rağmen Güvenlik Konseyi'nin tam bir ölümcül sessizliğe girdiğini bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ayrıca şöyle dedi: "Elbette aynı yıl, Amerika Birleşik Devletleri İran'a silah ambargosu uygulamak için bir karar taslağı sunduğunda, Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi bunu reddetti."

İranlı yetkili, "Mevcut ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'ya yönelik politikasını değiştirme iddiası sadece lafta kalıyor ve pratikte İran'a karşı ABD'nin azami baskı politikası devam ediyor ki bu da İran'ın mali kaynaklarını yurt dışında bile kullanmasını engelliyor hatta İran ihtiyaç duyduğu ilaçların alımı için bile kendi malvarlığını kullanamıyor' dedi.

Taht Revançi, Filistin'e yönelik işgalin devamına, Gazze'deki insanlık dışı ablukaya ve terörist İsrail rejiminin Gazze şeridi'ne yönelik 12 günlük son savaşına da değinerek, Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin Suriye'nin bazı bölgelerini işgaline kayıtsız kalmasını ve işgalciler tarafından Yemen'de gerçekleştirilen katliamları ve yıkımı önlemedeki başarısızlığını da eleştirdi.