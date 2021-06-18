İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei oyunu kullandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Uzmanlar Meclisi ve 6. Şehir ve Köy Konseyleri Seçimi için bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde iki oy pusulasını sandığa attı.

Ayetullah Hamanei oyunu kullandıktan sonra, bugünün halkın günü olduğunu ve halktan sandıklara giderek kendi geleceklerini belirlemelerini istedi.

Ayetullah Hamenei, seçimlere halkın yüksek katılımının İran’ın uluslararası arenada da büyük imtiyazlar sağlayacağını fakat bunun esas öneminin halkın kendisi için olduğunu söyledi.

Her bir oyun da önemli olduğunu belirten Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, tek oyların toplanıp milyonlarca oyu oluşturduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamenei ayrıca halka ilk saatlerde sandık başına gitmelerini tavsiye etti.

İran halkı, 4 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek üzere, bugün sandık başına gidiyor.

İran'da üç cumhurbaşkanı adayı seçimden çekilirken Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti olmak üzere 4 isim cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışıyor.