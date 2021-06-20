İran, Afganistan ve Türkiye’den Afganistan barış sürecine vurgu

İran-Türkiye-Afganistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar’ın katılmıyla Antalya kentinde gerçekleşti.

Bu toplantıda bakanlar İran, Afganistan ve Türkiye'nin Afganistan barış sürecinde aktif olarak yer alacağına ve bölgede teörle mücadelenin önemine vurgu yaptılar.

Ekonomik işbirliğinin de ele alındığı üçlü toplantıda İran üzerinden Afganistan ile transit işbirliğinin yapılması hususunda mutabık kalındı.

Toplantının sonunda İran, Türkiye ve Afganistan Dışişleri Bakanları tarafından ortak bildiri yayınlandı.

Türk Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır” denilmişti.