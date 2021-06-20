Zarif, Türkiye temaslarını değerlendirdi

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Antalya’daki temaslarını değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Diplomasi Forumu sırasında Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hırvatistan, Irak, Kuveyt, Polonya, Tacikistan ve Venezuela dışişleri bakanlarıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye ve Afganistan ile ilk üçlü toplantı da yapıldığını söyledi.

Bunlara ilave olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer anlaşam ve bölgesel konular üzerine son derece yapıcı istişarelerde bulunduk."

İran-Türkiye-Afganistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar’ın katılmıyla Antalya kentinde gerçekleşti.