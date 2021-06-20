Zarif ile Çavuşoğlu Antalya'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Antalya Diplomasi Forumu sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmede taraflar, bölgede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Tahran-Ankara-Bakü üçlü toplantılarının gündeminde demiryolu ve su işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, ayrıca Polonya dışişleri bakanı Zbigniew Rau ile de bir araya geldi. Taraflar görüşmede ikili ilişkileri ele alırlarken Polonya dışişleri bakanı iki ülke arasında iktisadi, kültürel ve siyasi alanda işbirliklerin daha da geliştirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Bakan Zarif, dün ayrıca Tacik ve Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya gelmişti.

Antalya Diplomasi Forumu bugün sona erecek.