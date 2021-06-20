İran-Türkiye-Afganistan Üçlü Toplantısı başladı

İran-Türkiye-Afganistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya kentinde başladı. Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilen toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar katıldı.

Bu toplantıda İran, Türkiye ve Afganistan arasındaki çeşitli konular ele alınacaktır.

Türk Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır” denilmişti.