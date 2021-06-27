Amerikan basınına göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, Başkan Joe Biden ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" dedi.

Donald Trump, "Meclis'i, Senato'yu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız" ifadesini kullandı.

'Seçimde hile yapmasaydı, İran'la anlaşmaya varabilirdik'

Trump, Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönme çabalarını eleştirerek, “Eğer seçimde hile yapmasaydı, bir hafta zarfinde İran'la anlaşmaya varabilirdik.” iddiasında bulundu.

Biden yönetiminin son birkaç aydaki performansını “tam bir felaket” olarak nitelendiren Trump, “Enflasyon oranı arttı, benzin fiyatları yükseldi. Rusya, Çin ve İran ülkemizi küçük düşürüyor, Biden gözümüzün önünde ülkemizi mahvediyor." diye konuştu.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e 'boyun eğmekle' suçlarken performansının dünya sahnesinde de 'utanç verici' olduğunu söyledi.

