İran'ın Suriye'ye ihracatında yüzde 73 artış

İran Ticareti Geliştirme Örgütü Arap-Afrika Ofisi Suriye Masası Sekreteri Süheyla Resulinejad, "Ülkemizin Suriye'ye ihracatı bu yılın ilk iki ayında 49 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttı." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na göre (IRNA) ülkenin Suriye'ye ihracatının bu yılın ilk iki ayında (21 Mart- 21 Mayıs 2021 arası) geçen yıla göre yüzde 73 arttığını kaydeden Resulinejad, Suriye'nin İran'ın en önemli 14. ihracat pazarı haline geldiğini söyledi.

İran'ın toplam ihracatında bu ülkenin değer payının yüzde 8 olduğuna dikkati çeken Resulinejad, "Bu ülkeye ihracat kalemleri arasında 30 milyon dolar değerinde buhar türbini aksam ve parçaları, bu ülkeye yapılan ihracatta en büyük payı aldı. Ardından elektrik iletkenleri, demir veya çelik çubuklar, bebek maması gibi mallar yer aldı." diye belirtti.

Bu yılın ilk iki ayında Suriye'den yapılan ithalat miktarı ise sadece 2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.