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14 Tem 2021 09:37

İran'dan ABD’nin Küba'nın içişlerine karışmasına kınama

İran'dan ABD’nin Küba'nın içişlerine karışmasına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin Küba’ya müdahalelerini kınayarak, ABD’nin Küba ile diğere ülkere yönelik yaptıırmlarının derhal kaldırılmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin Küba’ya müdahalelerini kınayarak, ABD’nin Küba ile diğere ülkere yönelik yaptıırmlarının derhal kaldırılmasını istedi.

Hatipzade, “Küba 60 yıldan fazla bir süredir ABD’nin kapsamlı yaptırımlarına maruz kalmıştır. Bu durum, özellikle koronavirüs salgını döneminde ülkenin ekonomisini ağır etkilemiştir. Küba halkının karşı karşıya olduğunu pek çok sorunun ana sorumlusu olan ABD uluslararası kuralları ihlal edip Küba’daki perotestoların bir destekçisi olarak ülkenin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır” dedi.

Said Hatipzade, “İran, Küba halkının ekonomik sıkıntılarının ana nedeni olan ABD’nin yasadışı yaptırımlarını ve bu ülkenin Küba’nin iç işlerine har türlü müdahalesini kınayarak, kendisinin zalimce ve yasadışı yaptırımlarla karşı karşıya olan bir ülke olarak Küba’ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor.” ifadelerinde bulundu.

News Code 1895747
https://tr.mehrnews.com/news/1895747/

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