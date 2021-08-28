İran'dan BM'ye mektup: Siyonist İsrail'i uyarıyoruz

Siyonist Rejim'in tehdidi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e protesto mektubu gönderen İrşadi, ırkçı İsrail rejiminin olası yanlış hesaplamalarına veya maceracı eylemlerine karşı uyardı ve İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma konusundaki vazgeçilmez hakkını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, İrşadi'nin gönderdiği mektupta, başta siyonist rejimin başbakanı olmak üzere bu rejimin bazı yetkililerinin son zamanlarda İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tehditlerine atıfta bulunarak, "Ancak kendisi, Siyonist rejimin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik gizli saldırılarını zımnen kabul etti ve ırkçı rejimin bu tür saldırılara devam edeceğini cesaretle belirtti." dedi.

İrşadi, "İsrail rejimi tarafından potansiyel olarak radyoaktif madde salma riski yüksek, son derece hassas, korunan bir nükleer tesisi hedef almak, nükleer terörizmin suç teşkil eden bir eylemidir ve bu rejimin devam eden uluslararası hukuku ihlal ettiğinin bir başka açık örneğidir." dedi. Erşadi, ''İsrail nükleer terörizminin uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyüyen ve devam eden tehdidi karşısında, uluslararası toplum bu tür suç terör eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamalıdır." ifadelerini kullandı.