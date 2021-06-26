İranlı şair Şehriyar'ın evine kısa bir yolculuk

Müzede Şehriyar'ın kullandığı bütün eşyalar hatta evinde yer sofrasında son yediği yemeğin malzemeleri, ceketi ve bir çok özel eşyaları sergileniyor.

1989 yılında Tebriz Belediyesi tarafından satın alınan ve merhum Şehriyar'ın ailesinin rızasıyla edebiyat müzesine dönüştürülen evin yapısı 1951 yıılarına dayanıyor.

Dört odadan oluşturulan bu evde 500'den fazla değerli eşyalar bulunmaktadır.

Şehriyar kimdir?

İran'ın en büyük şairlerinden Şehriyar, şiirlerini hem Azerbaycan Türkçesi hem de Farsça yazmıştır. Şairliğinin ilk zamanlarında “Bihcet” mahlasını kullanmış, sonraları iki defa Hafız falına bakarak kendisi için bir mahlas istemiş, faldan aşağıdaki iki beyit çıkınca, mahlasını “Şehriyar” olarak değiştirmiştir.

“Felek devlet sikkesini Şehriyar’ların adına bastırdı

Kendi memleketime gidip kendi Şehriyar’ım olayım”

Şehriyar, 83 yıllık hayatından sonra 18 Eylül 1988'de Tahran'da Mehr hastanesinde akciğer iltihabı ve kalp yetersizliğinden vefat etmiş, Tebriz’de Şairler Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.