Tümgeneral Selami Haşdi Şabi Başkanı ile görüştü

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, bugün Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad ile bir araya geldi.

Tümgeneral Selami, Irak halkının IŞİD’e karşı zafer kazanmasında ve bu ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasında stratejik rolü olduğu için Haşdi Şabi’yi takdir ederek, “Bugün ABD'nin dünya çapında gerilemesi olarak bahsettiğimiz şeyin önemli bir kısmı Irak'ta yaşanmıştır. Bu ülkedeki direniş güçelri Amerikalıları zayıflatıp yıpratmıştır. Bunun yanı sıra Amerikan güçlerinin maliyetini artırdı ve Irak’ta kaldıkları sürece zarar göreceklerdir ve Irak'tan çıkmaları halinde de mağlup olacaktır.” dedi.

Tümgeneral Selami, “Asıl sözler her zaman sahada söylenir; Gerçek siyasi güçler saha güçleridir ve Haşdi Şabi bu alanda olağanüstüdür” ifadesini kullandı.

İran’ın Haşdi Şabi’yi destekleyeceğini belirten Tümgeneral Selami, “Direniş Cephesi’nde ve bu büyük savaşın devamında Haşdi Şabi’yi destekleyeceğiz. Irak Ulusal Meclisi'nin Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin kararının pratik ve verimli bir şekilde uygulanmasını ve Irak'ın işgalcilerin varlığı olmadan bağımsız, güçlü ve güvenli olmaya devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad da Irak halkı ve Haşdi Şabi’ye desteklediği için İran milletini ve Devrim Muhafızlarını takdir ederek, “Haşdi Şabi bugün varlığını Şehit Kasım Süleymani’ye ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’e borçludur” dedi.