  1. Ekonomi
27 Haz 2021 18:26

İran-BAE ticaret hacminde 2025 hedefi 30 milyar dolar

İran-BAE ticaret hacminde 2025 hedefi 30 milyar dolar

İran-BAE Ticaret Odası Başkanı Ferşid Ferzanegan, İran ile BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair açıklamada bulundu.

İran-BAE Ticaret Odası Başkanı Ferşid Ferzanegan, International Expo 2020'de düzenlediği basın toplantısında İran ile BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Ferzanegan, "2025 yılına kadar yapılan planlara göre, İran ile BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini önce 20 milyar dolara, beş yıl sonra ise 30 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ferşid Ferzanegan, Dubai Expo'nın başta İran olmak üzere tüm ülkeler için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

News Code 1895379
https://tr.mehrnews.com/news/1895379/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler