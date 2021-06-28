  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Haz 2021 16:03

Irak: ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz

Irak: ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz

Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı

Sputnik'e göre, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak-Suriye sınırındaki ABD saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın çıkar sahası olmasının kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemelerin yapılacağı aktarıldı.

News Code 1895394
https://tr.mehrnews.com/news/1895394/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler