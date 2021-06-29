Yeni İran Cumhurbaşkanı Reisi, Petrol Bakanı Zengene'yi kabul etti

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bugün İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'yi kabul etti.

Görüşmede 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı için Ayetullah Reisi’yi tebrik eden Zengene Pertol Bakanlığı’nın durumu ve petrol ve enerji alanındaki önemli konular hakkında bir rapor sundu.

Seyyed İbrahim Reisi de Zengene’yi takdir ederek halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için ülkedeki petrol ve enerji sektörünün mevcut kapasitelerinin tam olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.