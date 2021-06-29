İran'da 2 milyon 862 bin 261 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 142 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 717 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 127'ye vaka sayısı ise 3 milyon 192 bin 809'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 176'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 862 bin 261'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.