UAEA Başkan Yardımcısı Tahran'a geliyor

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun bu hafta Tahran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Garipabadi, "Aporo'nun İran ziyareti rutin nükleer güvenlik önlemlerine dair faaliyetler ve Kapsamlı Nükleer Güvenlik Anlaşması çerçevesindedir. Ajansla sürekli temas halinde olmamıza rağmen Tahran'da kendisi için herhangi bir görüşme planı hazırlanmamıştır." dedi.

İranlı yetkili, "Sayın Aparo aynı zamanda UAEA müfettişlerinden biridir." ifadesini kullandı.