İran'dan ABD ile Fransa'nın nükleer anlaşma iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın nükleer anlaşmaya dönüşü ile ilgli kararını beklediklerini ileri süren ABD ve Fransa dışişleri bakanlarının iddialarına yanıt verdi.

Hatipzade, "İran anlaşmadan asla çekilmedi. Kararını vermesi, yasa dışı yaptırımları kaldırması ve nihai yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulayarak nükleer anlaşmaya dönmesi gereken taraf, ABD'dir." dedi.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın kararını verdiğini en iyi ABD ve Avrupalılar biliyor. ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine, İran halkına yönelik yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara ve Avrupa'nın hareketsizliğine rağmen anlaşmada kalması ve onu canlı tutması biraz zaman aldı.

Hatipzade, "Viyana görüşmeleri sırasında anlaşmanın dengesini bozan ve tam bir uyumsuzluk içinde anlaşmanın uygulanmasını fiilen engelleyenin ABD olduğu defalarca dile getirildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin, ABD'nin bunları tam olarak uygulaması ve diğer tarafların İran'ın tutumunu iyi bilmeleri koşuluyla, telafi edici önlemleri askıya almaya ve nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye tamamen hazır olduğu defalarca vurgulandı. ABD bir karar verirse, taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazırsa ve yaptırımları pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakırsa bir anlaşmanın mümkün olacağı açıktır." diye konuştu.