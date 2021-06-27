İran: Sonsuza karar müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelere dair açıklamada bulunarak, "ABD'nin yok etmeye çalıştığı anlaşmayı sürdürme konusundaki kararlı bağlılığımız nedeniyle Viyana'da en aktif taraf olarak yer aldık. Orada taslakların çoğunu biz önerdik." dedi.

ABD'nin Trump'ın başarısız mirasından vazgeçmeye karar vermesi halinde bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Hatipzade, İran'ın sonsuza kadar müzakere etmeyeceğini belirtti.