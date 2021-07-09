Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ele geçirdik

AA'nın aktardığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti yaptığı açıklamada "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" dedi.

Moskova'daki Taliban heyetinden yapılan açıklamada, grubun Afgan topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrol ettiği belirtilerek, "Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız" belirtildi.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.