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14 Tem 2021 10:40

CENTCOM Komutanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

CENTCOM Komutanı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth F. McKenzie, Kabil'de Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Amerikan basınına göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth F. McKenzie, Kabil'de Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

McKenzie-Abdullah görüşmesinin detayları paylaşılmadı.

ABD Başkan Joe Biden, ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun resmi olarak 31 Ağustos'ta sona ereceğini bildirmişti.

Afganistan'daki ABD'li güçlerin komutanı General Austin Miller'in görevini bırakmasının ardından McKenzie, 31 Ağustos'a kadar Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Batı destekli hükümetine yardım amacıyla ABD'nin Taliban'a yönelik hava saldırılarına onay verme yetkisine sahip olacak.

News Code 1895751
https://tr.mehrnews.com/news/1895751/

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