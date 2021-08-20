İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bu terör saldırısından derin üzüntülerini dile getiren Hatipzade, bu tür insanlık dışı ve terör eylemlerinin her biçimiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki tüm ülkelerin bu tür eylemlerin failleri, organizatörleri, destekçileri ve sponsorlarıyla mücadele için işbirliği çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve en az 50 kişi yaralandı.